18 Haziran 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Hırvatistan Çekya maçı CANLI
EURO 2020 D Grubu 2. hafta maçında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde 0 puanda bulunan Hırvatistan, bu maçı kazanarak tur şansını arttırmak istiyor. Öte yandan Çekya'nın ise 3 puanı bulunuyor ve averaj farkıyla grubun lideri olmanın avantajıyla sahada. Hırvatistan - Çekya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta mücadelesinde Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Çekya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Hırvatistan - Çekya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
HIRVATİSTAN - ÇEKYA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric
Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?