18 Haziran 2021, Cuma

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Hırvatistan Çekya maçı CANLI

Hırvatistan - Çekya | CANLI
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

2. hafta maçında ile Çekya karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde 0 puanda bulunan Hırvatistan, bu maçı kazanarak tur şansını arttırmak istiyor. Öte yandan Çekya'nın ise 3 puanı bulunuyor ve averaj farkıyla grubun lideri olmanın avantajıyla sahada. Hırvatistan - Çekya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta mücadelesinde ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Çekya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Hırvatistan - Çekya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

HIRVATİSTAN - ÇEKYA İLK 11'LER

Hırvatistan: , , , , , Modric, , , , ,

Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes,

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