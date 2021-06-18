EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda E Grubu'nda ikinci hafta maçları oynanıyor. Grupta 1 puanlı İsveç, 3 puanlı Slovakya ile kozlarını paylaşıyor. İsveç - Slovakya mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, ilk maçta Polonya'yı mağlup eden Slovakya ile karşı karşıya geliyor.. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSVEÇ - SLOVAKYA 11'LER

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

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