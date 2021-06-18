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İsveç - Slovakya maçı | CANLI

İsveç - Slovakya CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda E Grubu'nda ikinci hafta maçları oynanıyor. Grupta 1 puanlı , 3 puanlı ile kozlarını paylaşıyor. İsveç - Slovakya mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda ile 0-0 berabere kalan , ilk maçta 'yı mağlup eden ile karşı karşıya geliyor.. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSVEÇ - SLOVAKYA 11'LER

İsveç: , , , Danielson, Augustinsson, , Olsson, , , , Isak

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

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