Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı EURO 2020 A Grubu son maçında oynayacağı İsviçre karşılaşması için hazırlıklara başladı!
A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Grubun ilk 2 maçında İtalya'ya 3-0 ve Galler'e 2-0 mağlup olan milliler, İsviçre maçını kazanarak tur umutlarını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu mücadelenin hazırlıkları başladı. Bakü'de Bakcell Arena'da gerçekleştirilen idmana, Galler maçında ilk 11'de başlayan oyuncular katılmadı. İşte antrenmandan notlar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana Galler karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Bu futbolcular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından antrenmanı pas ve pres çalışmasıyla sürdürdü. Yarım sahada iki devreli çift kale maçla devam eden antrenman kanattan orta organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Milliler çalışmalarını yarın yine aynı statta sürdürecek.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan da takip etti.
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