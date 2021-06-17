17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı EURO 2020 A Grubu son maçında oynayacağı İsviçre karşılaşması için hazırlıklara başladı!

Milliler İsviçre maçı hazırlıklarına başladı!
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

'ımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Grubun ilk 2 maçında İtalya'ya 3-0 ve 'e 2-0 mağlup olan milliler, İsviçre maçını kazanarak tur umutlarını sürdürmek istiyor. Teknik direktör yönetiminde bu mücadelenin hazırlıkları başladı. Bakü'de Bakcell Arena'da gerçekleştirilen idmana, Galler maçında ilk 11'de başlayan oyuncular katılmadı. İşte antrenmandan notlar... | Son dakika spor haberleri

, 'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör yönetimindeki antrenmana karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Bu futbolcular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından antrenmanı pas ve pres çalışmasıyla sürdürdü. Yarım sahada iki devreli çift kale maçla devam eden antrenman kanattan orta organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Milliler çalışmalarını yarın yine aynı statta sürdürecek.

Antrenmanı (TFF) Başkanı , TFF Başkan Vekili , İcra Kurulu Üyesi , TFF Yönetim Kurulu Üyesi , A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi , TFF Genel Sekreteri ile eski teknik direktörlerinden da takip etti.

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