EURO 2020'de heyecan sürüyor. D grubu 2. hafta maçında Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaştı. İlk hafta maçını kazanarak önemli bir avantaj elde eden Çekya, mücadelenin 37. dakikasında Patrik Schick'in penaltıdan attığı golle 1-0 öen geçti. Bu gole Hırvatistan tarafından yanıt, 47'de Perisic ile geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından D grubunda oluşan puan tablosu şöyle;

1- ÇEKYA: 4 puan

2- İNGİLTERE: 3 puan (1 maçı eksik)

3- HIRVATİSTAN: 1 puan

4- İSKOÇYA: 0 puan (1 maçı eksik)

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