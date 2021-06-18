18 Haziran 2021, Cuma

HABERLER

Hırvatistan 1 - 1 Çekya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hırvatistan ile Çekya yenişemedi!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

2. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Maçın 90 dakikası, ile 'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

EURO 2020'de heyecan sürüyor. D grubu 2. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. İlk hafta maçını kazanarak önemli bir avantaj elde eden Çekya, mücadelenin 37. dakikasında 'in penaltıdan attığı golle 1-0 öen geçti. Bu gole Hırvatistan tarafından yanıt, 47'de ile geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından D grubunda oluşan puan tablosu şöyle;

1- ÇEKYA: 4 puan

2- : 3 puan (1 maçı eksik)

3- HIRVATİSTAN: 1 puan

4- : 0 puan (1 maçı eksik)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Eriksen taburcu edildi! Eriksen taburcu edildi!
İsveç Slovakya'yı tek golle devirdi! İsveç Slovakya'yı tek golle devirdi!
A Milli Takım'da sakatlık şoku! İsviçre maçında forma giyemeyecek A Milli Takım'da sakatlık şoku! İsviçre maçında forma giyemeyecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör