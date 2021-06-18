EURO 2020 D Grubu 2. maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu ve çekişmeli geçen mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

EURO 2020'de heyecan sürüyor. D grubunda İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Golsüz biten maçın ardından yıldızlar topluluğu İngiltere, 2 maçta sadece 1 gol atma başarısı göstererek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Bu sonuçla D grubunda oluşan puan durumu şu şekilde;

1- ÇEKYA (4 puan)

2- İNGİLTERE (4 puan)

3- HIRVATİSTAN (1 puan)

4- İSKOÇYA (1 puan)

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