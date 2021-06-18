19 Haziran 2021, Cumartesi
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İngiltere 0 - 0 İskoçya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 D Grubu 2. maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu ve çekişmeli geçen mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
EURO 2020'de heyecan sürüyor. D grubunda İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Golsüz biten maçın ardından yıldızlar topluluğu İngiltere, 2 maçta sadece 1 gol atma başarısı göstererek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.
Bu sonuçla D grubunda oluşan puan durumu şu şekilde;
1- ÇEKYA (4 puan)
2- İNGİLTERE (4 puan)
3- HIRVATİSTAN (1 puan)
4- İSKOÇYA (1 puan)
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