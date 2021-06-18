19 Haziran 2021, Cumartesi

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İngiltere 0 - 0 İskoçya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere'ye İskoçya çelmesi!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

D Grubu 2. maçında ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu ve çekişmeli geçen mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

'de heyecan sürüyor. D grubunda ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Golsüz biten maçın ardından yıldızlar topluluğu İngiltere, 2 maçta sadece 1 gol atma başarısı göstererek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Bu sonuçla D grubunda oluşan puan durumu şu şekilde;

1- (4 puan)

2- İNGİLTERE (4 puan)

3- (1 puan)

4- İSKOÇYA (1 puan)

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