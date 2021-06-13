13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de görev
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika haberleri: kokartlı hakem , ’nda 15 Haziran Salı günü ile arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak.

'ın başkenti 'deki 'da oynanacak ve 19:00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise 'ndan olacak.

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