29 Haziran 2021, Salı

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İngiltere 2-0 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere çeyrek finalde! Almanlar Wembley'den çıkamadı

İngiltere çeyrek finalde! Almanlar Wembley'den çıkamadı
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. İngiltere-Almanya mücadelesini İngiltere Raheem Sterling ve Harry Kane'nin golleriyle 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda D Grubu 1.'si İngiltere ile F Grubu 2.'si Almanya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Raheem Sterling ve 86'da Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere adını son 8'e yazdırırken, Almanya ise EURO 2020'ye veda etti. İngiltere, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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