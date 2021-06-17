Son dakika spor haberi: Sevim Akbaş 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Milli güreşçi Sevim Akbaş, 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlarda gümüş madalya kazandı. Finalde Ukraynalı Maria Yefremova'ya kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.
Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlarda Sevim Akbaş, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 49 kiloda Sevim, finalde Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonu rakibine finalde kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.
Daha önce serbest stilde 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.
Turnuvada yarın finalde kızlarda 53 kiloda Tuba Demir, Rus rakibi Natalia Khramenkova'yla finalde altın madalya için karşılaşacak. 61 kiloda Büşra Efe ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.
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