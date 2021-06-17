17 Haziran 2021, Perşembe

HABERLER

Son dakika spor haberi: Sevim Akbaş 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Sevim Akbaş'tan gümüş madalya!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

Milli güreşçi , 'nda kızlarda gümüş madalya kazandı. Finalde Ukraynalı 'ya kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.

'ın Samokov kentinde düzenlenen 'nda kızlarda , gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 49 kiloda Sevim, finalde Ukraynalı 'yla karşılaştı. şampiyonu rakibine finalde kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Daha önce serbest stilde 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.

Turnuvada yarın finalde kızlarda 53 kiloda , rakibi 'yla finalde altın madalya için karşılaşacak. 61 kiloda Büşra Efe ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Milliler İsviçre maçı hazırlıklarına başladı! Milliler İsviçre maçı hazırlıklarına başladı!
Hollanda - Avusturya | CANLI Hollanda - Avusturya | CANLI
Nefes kesen maçta Belçika De Bruyne ile geri döndü! Nefes kesen maçta Belçika De Bruyne ile geri döndü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör