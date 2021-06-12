12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Futbol Takımı Azerbaycan'a geldi
Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Roma'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı.
Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.
Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
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