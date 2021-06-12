12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Futbol Takımı Azerbaycan'a geldi

Millilerimiz Azerbaycan'a geldi
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika haberleri: (EURO 2020) grup maçlarında ve ile karşılaşacak , 'ın başkenti 'ye geldi.

'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

, 16 Haziran'da , 20 Haziran'da ise ile 'nda karşılaşacak.

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