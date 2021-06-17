18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO haberleri: Hollanda 2-0 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda son 16'yı garantiledi!
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika 2020 haberleri: 2. maçında , 'yı Depay ve Dumfries'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

2020'de heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. İlk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takımın karşılaşmasında kazanan 2-0'lık skorla Hollanda oldu.

Hollanda'nın gollerini; ve kaydetti.

Bu sonucun ardından 6 puana yükselen Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi.
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