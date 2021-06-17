18 Haziran 2021, Cuma
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Hollanda'nın gollerini; Memphis Depay ve Denzel Dumfries kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 puana yükselen Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi.
Son dakika EURO haberleri: Hollanda 2-0 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası C Grubu 2. maçında Hollanda, Avusturya'yı Depay ve Dumfries'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta mücadelesinde Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaştı. İlk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takımın karşılaşmasında kazanan 2-0'lık skorla Hollanda oldu.
Hollanda'nın gollerini; Memphis Depay ve Denzel Dumfries kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 puana yükselen Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi.
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