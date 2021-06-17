Danimarka 1 - 2 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 B Grubu 2. hafta maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaştı. Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Danimarka, maçın henüz başında Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap, 55'te Thorgan Hazard ve 71'de Kevin De Bruyne'den geldi. Belçika maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. B grubu ikinci hafta maçında Danimarka ile Belçika arasında nefes kesen bir maç oynandı. Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Danimarka, Yussuf Poulsen'in 2. dakikada attığı gole 1-0 öne geçti. Belçika'da 2. yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne oyunun kaderini değiştirdi. Oyuna dahil olduktan sonra 1 gol 1 asist üreten yıldız oyuncu, takımını galibiyete taşıdı. Belçika'nın golleri 55'te Thorgan Hazard ve 71'de Kevin De Bruyne'den geldi.
Bu sonuçla B grubunda oluşan puan tablosu şöyle;
1- BELÇİKA (6 puan)
2- RUSYA (3 puan)
3- FİNALNDİYA (3 puan)
4- DANİMARKA (0 puan)
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