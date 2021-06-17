17 Haziran 2021, Perşembe

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Danimarka 1 - 2 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Nefes kesen maçta Belçika De Bruyne ile geri döndü!
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

2. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan maçta Danimarka, maçın henüz başında Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap, 55'te ve 71'de 'den geldi. Belçika maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

tüm heyecanıyla devam ediyor. B grubu ikinci hafta maçında ile arasında nefes kesen bir maç oynandı. 'nda oynanan maçta Danimarka, 'in 2. dakikada attığı gole 1-0 öne geçti. Belçika'da 2. yarıda oyuna giren oyunun kaderini değiştirdi. Oyuna dahil olduktan sonra 1 gol 1 asist üreten yıldız oyuncu, takımını galibiyete taşıdı. Belçika'nın golleri 55'te ve 71'de Kevin De Bruyne'den geldi.

Bu sonuçla B grubunda oluşan puan tablosu şöyle;

1- BELÇİKA (6 puan)

2- RUSYA (3 puan)

3- (3 puan)

4- DANİMARKA (0 puan)

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