17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Ukrayna 2-1 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ukrayna ilk yarıda fişi çekti!
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. C Grubu ikinci karşılaşmasında , 'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası () C Grubu'nda , 'yı 2-1 yendi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan C Grubu ikinci maçında, Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşılaştı.

Ukrayna'nın 29. dakikada kullandığı köşe vuruşundan gelen top, Karavaev'in yakın direkte gerçekleştirdiği dokunuşla uzak direk dibindeki Yarmolenko'nun önünde kaldı. Yarmolenko topa dokunarak Ukrayna'yı 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Yarmolenko'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yaremchuk, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe doğru yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Alioski, Kuzey Makedonya'nın kazandığı penaltı atışını kullanmak için 57. dakikada topun başına geçti. Kaleci Bushchan şutu kurtardı ancak seken top önünde kalan Alioski, gelen ikinci şansı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Ukrayna, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Kaleci Dimitrievski, 84. dakikada Malinovsky'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Kuzey Makedonya ise ikinci maçında da puan alamadı.

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