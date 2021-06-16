Son dakika spor haberi: İtalya - İsviçre maçında Giorgio Chiellini'nin golüne VAR engeli! İşte o pozisyon...

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A grubu 2. hafta maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. İtalyanlar maçın 19. dakikasında Chiellini'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 A Grubu ikinci hafta maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı grupta İtalya, İsviçre karşısında 19. dakikada Giorgio Chiellini'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesi sonrası, deneyimli savunmacının topa elle müdahale ettiği ve bu gerekçeyle golün geçersiz sayıldığı kararı verildi.

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(Fotoğraf: TRT 1)

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