16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: İtalya - İsviçre maçında Giorgio Chiellini'nin golüne VAR engeli! İşte o pozisyon...

İtalya'nın golü VAR'a takıldı! İşte tartışmalı karar...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

'de heyecan devam ediyor. A grubu 2. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. İtalyanlar maçın 19. dakikasında Chiellini'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

A Grubu ikinci hafta maçında ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı grupta İtalya, İsviçre karşısında 19. dakikada 'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesi sonrası, deneyimli savunmacının topa elle müdahale ettiği ve bu gerekçeyle golün geçersiz sayıldığı kararı verildi.

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