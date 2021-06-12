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Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya - Türkiye maçı İtalyan basınında böyle konuşuldu! "Neye hazırlandıkları anlaşılmadı"

İtalyanlar böyle yazdı! Neye hazırlandıkları anlaşılmadı
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında 'ımız Roma'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz maçı 3-0 mağlubiyetle tamamladı. basınında bu karşılaşma büyük yer buldu. İşte Çizme basınında atılan manşetler ve hakkında yorumlar... | Son dakika spor haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () açılış maçında İtalya'nın karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, basınında geniş şekilde yer buldu.

gazetesi, "Yaşasın İtalya" manşetiyle İtalya'nın galibiyetini duyururken, "Harika başlangıç. Sırada var." ifadeleri kullanıldı.

Maç haberinde, "( Teknik Direktörü) , bu açılış maçı için tam olarak ne hazırlamış pek anlaşılamadı. Takımın maç öncesinde orta sahada kenetlenmesi, sahaya yansımadı." ifadeleri yer aldı.

da İtalya'nın 'nda EURO 2020'nin açılışını Türkiye'yi ağır bir yenilgiye uğratarak başladığını yazdı.

Gazetede Türkiye'ye yönelik değerlendirmede de (Serie A) takımlarında top koşturan Türk oyuncularının dünkü maçta performanslarıyla varlık gösteremediğine işaret edildi.

gazetesi de maç haberinde, "Gök mavililerin ikinci yarıda uçuşa geçtiği" yorumu yapıldı.

'nın ilk yarıda kapanan rakibine karşı zorlandığı ancak 'ın kendi kalesine attığı golün maçta İtalya adına kilidi açtığını belirtti.

gazetesi de İtalya'nın Türkiye karşısındaki 3-0'lık galibiyetini "Büyülü gece. İtalya, Türkiye'yi yendi" başlığıyla okuyucularına aktardı.

da "Mancini'nin İtalyası kazanan ve güzel bir İtalya" başlığını kullandı.

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