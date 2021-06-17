17 Haziran 2021, Perşembe

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Danimarka Belçika maçının 10. dakikasında oyun Christian Eriksen için durdu!

Maç Eriksen için durdu! 10. dakikada...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. Maçın 10. dakikasında, maçında kalp rahatsızlığı yaşayan için oyuncular topu dışarıya attı. 1 dakika boyunca futbolcular, hakemler ve taraftarlar, Danimarkalı yıldıza destek amaçlı alkışta bulundu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

ikinci hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye karşılaşmanın 10. dakikası damga vurdu. İlk haftada oynanan maçında kalp rahatsızlığı yaşayan için, aynı zamanda forma numarası da olan 10. dakikada oyun durdu. Futbolcular topu taça gönderdi ve hakemler ve taraftarlarla beraber alkış tuttu. Bu destek gösterisi ortaya çok özel görüntüler çıkardı.

İŞTE O ANLAR

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Danimarka - Belçika | CANLI Danimarka - Belçika | CANLI
Ukrayna ilk yarıda fişi çekti! Ukrayna ilk yarıda fişi çekti!
EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev! EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör