Son dakika EURO 2020 haberi: Danimarka Belçika maçının 10. dakikasında oyun Christian Eriksen için durdu!

EURO 2020 B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Maçın 10. dakikasında, Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı yaşayan Christian Eriksen için oyuncular topu dışarıya attı. 1 dakika boyunca futbolcular, hakemler ve taraftarlar, Danimarkalı yıldıza destek amaçlı alkışta bulundu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 B Grubu ikinci hafta maçında Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Mücadeleye karşılaşmanın 10. dakikası damga vurdu. İlk haftada oynanan Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı yaşayan Christian Eriksen için, aynı zamanda forma numarası da olan 10. dakikada oyun durdu. Futbolcular topu taça gönderdi ve hakemler ve taraftarlarla beraber alkış tuttu. Bu destek gösterisi ortaya çok özel görüntüler çıkardı.

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