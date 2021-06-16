17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya 3-0 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya turnuvada gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.
EURO 2020'nin ev sahiplerinden İtalya, yoluna kayıpsız devam ediyor. A Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Takım'ımızı 3-0 yenen İtalyanlar, bu kez de İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.
İtalyanları zafere taşıyan golleri 26 ve 52'de Manuel Locatelli ile 89'da Ciro Immobile kaydetti.
Puanını 6'ya yükseltip, gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise iki maç sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.
İtalya gruptaki son maçında pazar günü Galler ile karşılaşacakken, İsviçre ise aynı gün A Milli Takım'ımızla mücadele edecek
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