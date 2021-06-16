EURO 2020'nin ev sahiplerinden İtalya, yoluna kayıpsız devam ediyor. A Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Takım'ımızı 3-0 yenen İtalyanlar, bu kez de İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.

İtalyanları zafere taşıyan golleri 26 ve 52'de Manuel Locatelli ile 89'da Ciro Immobile kaydetti.

Puanını 6'ya yükseltip, gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise iki maç sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

İtalya gruptaki son maçında pazar günü Galler ile karşılaşacakken, İsviçre ise aynı gün A Milli Takım'ımızla mücadele edecek

DİĞER

HABERLER HABERLERİ