17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya 3-0 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son 16'da ilk takım İtalya
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: 2. maçında 'yi 3-0 mağlup eden turnuvada gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.

'nin ev sahiplerinden , yoluna kayıpsız devam ediyor. A Grubu'ndaki ilk maçında 'ımızı 3-0 yenen İtalyanlar, bu kez de 'yi 3-0 mağlup etti.

İtalyanları zafere taşıyan golleri 26 ve 52'de ile 89'da Ciro Immobile kaydetti.

Puanını 6'ya yükseltip, gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise iki maç sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

İtalya gruptaki son maçında pazar günü ile karşılaşacakken, İsviçre ise aynı gün A Milli Takım'ımızla mücadele edecek

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