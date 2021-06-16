Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye - Galler maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Savunma hattı...

Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonanın açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan millilerimiz, rakibini mağlup ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Kritik maç öncesi Ay-Yıldızlılar, savunma hattındaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'deki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

SAVUNMADA İSTATİSTİKLER UMUT VERDİ

Türkiye Galler maçı öncesi her iki takımın ilk maç istatistiklerini sizler için masaya yatırdık. A Milli Takım'ımız her ne kadar ilk maçından 3-0'lık talihsiz bir yenilgiyle ayrılsa da savunmadaki rakamlar sonraki maçlar için umut verdi.

Milli Takım'da savunmanın bel kemiğini oluşturan Çağlar Söyüncü - Merih Demiral ikilisi İtalya karşısındaki pas yüzdeleriyle dikkat çekti. Çağlar mücadelede 50 pasın 45'inde isabet bularak % 90'lık pas yüzdesiyle oynadı. Merih Demiral ise 48 pasın 42'sini hedefine ulaştırarak % 88'lik isabet oranıyla oynadı.

İtalya karşısında 27 pasın 23'ünde isabet bulan Umut Meraş % 85; 33 pasta 25 isabet yakalayan Zeki Çelik ise % 76'lık isabet oranıyla maçı tamamladı.

Ay yıldızlılar İtalya maçında toplamda 41 top kaptı ve 14 ikili mücadeleden galip ayrıldı.

GALLER'DE RODON VE DAVIES ÖN PLANDA

Gruptaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler'de savunmada Joe Rodon ve Ben Davies ön plana çıktı. 28 pas girişiminde sadece bir kez başarısız olan Joe Rodon % 96'lık isabet oranıyla oynarken, Ben Davies ise 36 pasın 28'ini hedefine ulaştırarak %78'lik yüzdeyle maçı tamamladı.

Galler, İsviçre karşısında 29 top kaptı ve 8 ikili mücadele kazandı.

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