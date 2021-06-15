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Fransa - Almanya maçı CANLI

Fransa - Almanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F grubunun iki dev takımı, 3 puan almak için sahaya çıktı. Fransa - Almanya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu ilk hafta mücadelesinde Fransa ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Fransa - Almanya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Fransa - Almanya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

FRANSA - ALMANYA İLK 11'LER

Fransa: , , , , , Pogba, Rabiot, , , Griezmann, Benzema

Almanya: , Rüdiger, , , , , , , Müller, Gnabry, Havertz

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