15 Haziran 2021, Salı
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Fransa - Almanya maçı CANLI
EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F grubunun iki dev takımı, 3 puan almak için sahaya çıktı. Fransa - Almanya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu ilk hafta mücadelesinde Fransa ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Fransa - Almanya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Fransa - Almanya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
FRANSA - ALMANYA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez, Pogba, Rabiot, Kante, Mbappe, Griezmann, Benzema
Almanya: Neuer, Rüdiger, Hummels, Ginter, Kimmich, Kroos, İlkay, Gosens, Müller, Gnabry, Havertz
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