10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil EURO 2020 öncesi ilk 11'ni paylaştı! 3 milli yıldıza şans verdi

Özil'den EURO 2020 karması! 3 milli yıldız...
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin yıldız ismi , öncesi sosyal medya hesabından ilk 11'ni paylaştı.

'nin yıldız ismi , öncesi sosyal medya hesabından ilk 11'ni paylaştı. Özil yapmış olduğu kadroda 3 miili yıldıza şan s verdi.







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