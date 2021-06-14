14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: İskoçya-Çekya | CANLI

İskoçya-Çekya | CANLI
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. İskoçya-Çekya maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. İskoçya-Çekya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ

İskoçya: , , , , O'Donnell, , , , , , .

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, , , Darida, Jankto, Schick.

İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Müsabakada Alman hakem düdük çalacak.

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