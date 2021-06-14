14 Haziran 2021, Pazartesi
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İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ
Son dakika EURO 2020 haberi: İskoçya-Çekya | CANLI
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. İskoçya-Çekya maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. İskoçya-Çekya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ
İskoçya: Marshall, Cooper, Hanley, Hendry, O'Donnell, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Armstrong, Dykes.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick.
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
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