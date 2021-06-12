12 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika - Rusya | CANLI

Belçika - Rusya | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.06.2021

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B grubunun 2. maçında Belçika ile Rusya karşı karşıya geliyor. Belçika- Rusya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B grubu ilk hafta maçında Belçika ile Rusya kozlarını paylaşıyor. Belçika- Rusya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BELÇiKA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Belçika - Rusya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

BELÇiKA - RUSYA İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku

Rusya: Shunin, Fernandes, Barinov, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba

Belçika'nın EURO 2020 Kadrosu

Kaleciler: , , Matz Sels

Savunma: , , , , , Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne

Orta saha: Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken

Hücum: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard

Rusya'nın EURO 2020 Kadrosu

Kaleciler: Anton Shunin, Andrey Lunyov, Yury Dyupin, Matvei Safonov

Savunma: Yuri Zhirkov, Fyodor Kudryashov, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Andrei Semyonov, Vyacheslav Karavayev, Igor Diveyev, Roman Yevgenyev, Ilya Samoshnikov

Orta saha: Aleksandr Golovin, Aleksei Ionov, Roman Zobnin, Daler Kuzyayev, Aleksei Miranchuk, Denis Cheryshev, Magomed Ozdoyev, Andrei Mostovoy, Dmitri Barinov, Daniil Fomin, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Denis Makarov, Arsen Zakharyan

Hücum: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Eriksen hayata döndü! Eriksen hayata döndü!
EURO 2020'de korkutan anlar! Eriksen'in kalbi durdu EURO 2020'de korkutan anlar! Eriksen'in kalbi durdu
Rob Page: Türkiye'ye saygı duyuyoruz Rob Page: Türkiye'ye saygı duyuyoruz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör