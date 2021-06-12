Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika - Rusya | CANLI
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B grubunun 2. maçında Belçika ile Rusya karşı karşıya geliyor. Belçika- Rusya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B grubu ilk hafta maçında Belçika ile Rusya kozlarını paylaşıyor. Belçika- Rusya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BELÇiKA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Belçika - Rusya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
BELÇiKA - RUSYA İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku
Rusya: Shunin, Fernandes, Barinov, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba
Belçika'nın EURO 2020 Kadrosu
Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels
Savunma: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne
Orta saha: Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken
Hücum: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard
Rusya'nın EURO 2020 Kadrosu
Kaleciler: Anton Shunin, Andrey Lunyov, Yury Dyupin, Matvei Safonov
Savunma: Yuri Zhirkov, Fyodor Kudryashov, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Andrei Semyonov, Vyacheslav Karavayev, Igor Diveyev, Roman Yevgenyev, Ilya Samoshnikov
Orta saha: Aleksandr Golovin, Aleksei Ionov, Roman Zobnin, Daler Kuzyayev, Aleksei Miranchuk, Denis Cheryshev, Magomed Ozdoyev, Andrei Mostovoy, Dmitri Barinov, Daniil Fomin, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Denis Makarov, Arsen Zakharyan
Hücum: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev
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