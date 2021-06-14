14 Haziran 2021, Pazartesi
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İspanya 0 - 0 İsveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 E Grubu ilk hafta maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi. İspanya favori olarak çıktığı karşılaşmada İsveç karşısında büyük şok yaşadı. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. E grubu ilk hafta maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı. Grubu favorisi konumunda bulunan İspanya, ilk maçını kazanarak turnuvaya flaş bir giriş yapmak için sahaya çıktı. Öte yandan İsveç ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanları hedefliyordu. Heyecan dolu mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla E grubunda Slovakya 3 puan ile lider konumunda bulunurken, İspanya ve İsveç 1'er puanla 2. ve 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında ise 0 puanla Polonya bulunuyor.
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