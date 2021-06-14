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İspanya 0 - 0 İsveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya'ya İsveç engeli!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

ilk hafta maçında ile karşı karşıya geldi. İspanya favori olarak çıktığı karşılaşmada İsveç karşısında büyük şok yaşadı. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de heyecan devam ediyor. E grubu ilk hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Grubu favorisi konumunda bulunan İspanya, ilk maçını kazanarak turnuvaya flaş bir giriş yapmak için sahaya çıktı. Öte yandan İsveç ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanları hedefliyordu. Heyecan dolu mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla E grubunda 3 puan ile lider konumunda bulunurken, İspanya ve İsveç 1'er puanla 2. ve 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında ise 0 puanla bulunuyor.

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