EURO 2020: A Milli Takım Galler mesaisini sürdürdü!
EURO 2020'de ilk maçında İtalya'ya kaybeden A Milli Takım, ikinci maçta Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'daki ikinci antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana tüm takım katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.
Milliler, Galler maçının son çalışmasını akşam TSİ 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig