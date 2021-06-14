EURO 2020'de ilk maçında İtalya'ya kaybeden A Milli Takım, ikinci maçta Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'daki ikinci antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana tüm takım katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Milliler, Galler maçının son çalışmasını akşam TSİ 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

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