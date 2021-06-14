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EURO 2020: A Milli Takım Galler mesaisini sürdürdü!

Milliler Galler mesaisini sürdürdü!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

EURO 2020'de ilk maçında İtalya'ya kaybeden , ikinci maçta Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'daki ikinci antrenmanını, Azerbaycan ekibi 'nün maçlarına ev sahipliği yapan 'da yaptı. Teknik direktör yönetimindeki antrenmana tüm takım katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Milliler, Galler maçının son çalışmasını akşam TSİ 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

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