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Hollanda-Ukrayna | CANLI

Hollanda-Ukrayna | CANLI
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

'nda (EURO 2020) heyecan devam ediyor. C Grubu'nda ilk maçında karşısında çıkıyor. Hollanda-Ukrayna maçının tüm detayları ve mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020'de (Avrupa Şampiyonası) C Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

HOLLANDA-UKRAYNA İLK 11'LER

Hollanda: , , Timber, , , , , , , , Weghorst.

Ukrayna: Bushchan, , Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.


HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi hakem yönetiyor.

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