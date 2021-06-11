Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından resmen başladı. Dev turnuvanın açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşıyor. İtalya ile birlikte A Grubu'nda Galler ve İsviçre ile mücadele eden Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkıyor. Türkiye ile İtalya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında kozlarını paylaşıyor. Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgiler ve Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye - İtalya maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - İTALYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.





📋 A MİLLİ TAKIM TURNUVA TAKVİMİ!

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)

TRİBÜNDE 18 BİN KİŞİ YER ALDI

72 bin 698 seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda, pandemi önlemleri nedeniyle 18 bin taraftar yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa'da yaşayan 3 bin seyirci destekleyebiliyor. İtalya Hükümeti, Türkiye'den maça gelmek isteyenlere yasak getirirken, Avrupa'da oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ise karşılaşmaya girebileceğini belirtti. Birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, karşılaşmanın oynanacağı Roma'ya gelmeye başladı.

MİLLİLERDE 3 İSİM İKİNCİ KEZ BU ARENADA

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki 23 futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteriyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ay-Yıldızlı ekibin başında 77. karşılaşmasına çıktı. Bugüne kadar oynanan 76 maçta milliler, bu karşılaşmalarda 37 galibiyete imza atarken, 22 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, 17 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

İTALYA 7 MAÇTIR GOL YEMİYOR, 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.

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