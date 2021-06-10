10 Haziran 2021, Perşembe

HABERLER

Milliler İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

Milliler İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2021

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti 'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

SON MAÇ 15 YIL ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada 'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
15.11.2006BergamoÖzel1-1
20.11.2002PescaraÖzel1-1
11.06.2000ArnhemEURO 20001-2
21.12.1994PescaraÖzel1-3
03.03.1984İstanbulÖzel1-2
23.09.1978FloransaÖzel0-1
25.02.1973İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
13.01.1973NapoliDünya Kupası Elemeleri0-0
27.03.1963İstanbulÖzel0-1
02.12.1962BolognaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-6
26.06.1955TriesteAkdeniz Oyunları (İtalya B)1-1
11.12.1953İstanbulAkdeniz Oyunları (İtalya B)0-1
20.05.1949AtinaAkdeniz Oyunları (İtalya B)2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Şenol Güneş Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak Şenol Güneş Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak
Avrupa’nın futbol şöleni başlıyor! EURO 2020 heyecanı Avrupa’nın futbol şöleni başlıyor! EURO 2020 heyecanı
THY millilere jest yaptı! Uçakta duygusal anons THY millilere jest yaptı! Uçakta duygusal anons
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör