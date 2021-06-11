Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak Galler ve İsviçre maçları öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye - İtalya maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

TÜRKİYE - İTALYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

📋 A MİLLİ TAKIM TURNUVA TAKVİMİ!

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

A MİLLİ TAKIM'IMIZIN EURO 2020 KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)

TRİBÜNDE 18 BİN KİŞİ OLACAK

72 bin 698 seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda, pandemi önlemleri nedeniyle 18 bin taraftar yer alacak. A Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa'da yaşayan 3 bin seyirci destekleyebilecek. İtalya Hükümeti, Türkiye'den maça gelmek isteyenlere yasak getirirken, Avrupa'da oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ise karşılaşmaya girebileceğini belirtti. Dün itibariyle birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, karşılaşmanın oynanacağı Roma'ya gelmeye başladı.

MİLLİLERDE 3 İSİM İKİNCİ KEZ BU ARENADA

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki 23 futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, ay-yıldızlı ekibin başında 77. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 76 maçta milliler, bu karşılaşmalarda 37 galibiyete imza atarken, 22 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, 17 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

İTALYA 7 MAÇTIR GOL YEMİYOR! 28 MAÇTIR YENİLMİYOR...

İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.

ROBERTO MANCINI: TÜRKİYE'YE BÜYÜK SAYGIM VAR

Mancini, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ile birlikte katıldı.

Açılış maçlarının zor olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "İlk maç, çok zor bir maç olacak. Rahat bir şekilde bu maça hazırlandık ve amacımız tabii ki kazanmak. Çok zor ama bundan keyif de almamız gerekiyor. Türkiye'ye büyük saygım var çünkü çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri yapacağız ve zor maç olsa da rahat bir şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Chiellini, "Biz en iyi şekilde hazırlandık. Sahada bu belli olacak. Büyük bir coşku ile buraya geldik. Birçok güçlük olacak. Türkiye maçı kolay bir maç değil. Burada büyük bir denge olacak. Zor bir maç olacak ama kazanmaya hazırız. Bence harika bir akşam yaşanacak. Çok iyi hazırlandık, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Maçın harika geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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