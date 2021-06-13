EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere - Hırvatistan maçı 13 Haziran Pazar günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

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