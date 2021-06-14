İskoçya - Çekya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İskoçya - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İskoçya - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

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