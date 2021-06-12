Belçika - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası B grubu maçında Belçika ile Rusya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Belçika - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında Belçika ile Rusya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Belçika - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELÇİKA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Rusya maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

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