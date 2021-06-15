Türkiye - Galler EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Milli Takım

EURO 2020'ye istenilen başlangıcı yapamayan A Milli Takım'ımız A grubunda 2. maçına çıkacak. Türkiye ile Galler karşı karşıya gelecek. 2 takım teknik direktörünün de açıklamalarda bulunması bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, stadyumu ve hakemi de yer alıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A grubundaki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye - Galler arasında oynanacan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 2. AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI!

Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı, Güneş yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında çıktığı ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenildi. Deneyimli teknik adam, Galler ile oynanacak EURO 2020 A Grubu ikinci maçıyla milli takımın başındaki 78. karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 54'ü resmi, 23'ü özel 77 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 77 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 77 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

HEDEFİMİZDE SAPMA YOK!

A Milli Takım'ımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

TARİHTE 7. KEZ!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ