16 Aralık 2020, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Son dakika: BB Erzurumspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu ve 1 yönetici....

BB Erzurumspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu ve 1 yönetici....
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

temsilcisi BB. , 'nda oynayacağı Esenler Erokspor maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 1 futbolcu ve 1 yöneticinin corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

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