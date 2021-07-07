07 Temmuz 2021, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Mustafa Akbaş'ı transfer etti

Erzurumspor'dan defansa takviye!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Mustafa Akbaş'ı transfer ettiğini duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki stoper ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Akbaş" ifadesine yer verildi.

Mustafa Akbaş, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da da oynamıştı.

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