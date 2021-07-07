07 Temmuz 2021, Çarşamba
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BB Erzurumspor Mustafa Akbaş'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Mustafa Akbaş'ı transfer ettiğini duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki stoper ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Akbaş" ifadesine yer verildi.
Mustafa Akbaş, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da da oynamıştı.
Erzurumspor'umuza Hoş Geldin Mustafa Akbaş! 🤝 pic.twitter.com/zdwaH72Ihz— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) July 7, 2021
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