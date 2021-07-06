Aykut Demir resmen BB Erzurumspor’da!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 32 yaşındaki stoper Aykut Demir'le anlaştığını duyurdu. Dadaşlar ayrıca, Orhan Ovacıklı'yı kadrosuna katarken, Oltan Karakullukçu ile de yeniden anlaşma sağladı. | Son dakika transfer haberleri
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'un ilk transferi eski futbolcusu stoper mevkiinde görev yapan 32 yaşındaki Aykut Demir oldu. 2019-2020 sezonunda Dadaşlarda forma giyen Demir'in kısa süre içerisinde BB Erzurumspor tarafından açıklanması bekleniyor.
ORHAN VE OLTAN DA ERZURUM'DA
Erzurumspor ayrıca, Orhan Ovacıklı'yı da kadrosuna katarken, sözleşmesi sona eren Oltan Karakullukçu ile de yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.
Erzurumspor'umuza Hoş Geldin Aykut Demir! 🤝 pic.twitter.com/aNmMGXhgp1— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) July 6, 2021
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