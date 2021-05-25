25 Mayıs 2021, Salı
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BB Erzurumspor'dan TFF'ye 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu!
Spor Toto Süper Lig'den 1. lige düşen ekiplerden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını duyurdu.
BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
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