25 Mayıs 2021, Salı

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'dan TFF'ye 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu!

Erzurumspor TFF'ye flaş başvuru! Küme düşme...
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Spor Toto Süper Lig'den 1. lige düşen ekiplerden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na () başvuruda bulunduklarını duyurdu.

BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için 'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

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