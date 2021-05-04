04 Mayıs 2021, Salı

BB ERZURUMSPOR

Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a yanıt geldi! "Benim futbol oynamam..."

Gomes'ten Yılmaz Vural'a yanıt geldi! Benim futbol oynamam...
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'in 39. haftasında oynanan -BB maçında yaşanan - tartışmasına yıldız futbolcudan flaş bir yanıt geldi. Gomes, "Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. " ifadelerinde bulundu.

Erzurumsporlu , maçında oyuna girmek istemediği ve kulübü 'ya şikayet ettiği iddialarını yalanladı!

Kulübü FIFA'ya şikayet etmediğini ifade eden Gomes: "Dört aydır maaş almamama rağmen kulübü FIFA'ya şikayet etmedim" dedi.

"SENİ SEVİYORUM" DEDİ

"Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi bir şeyler söyledi. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok."

"DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

"Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım. Oyuna girmek istemediğim yönünde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını takım arkadaşlarım da biliyor"
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