03 Mayıs 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında flaş hareket! Ricardo Gomes...

Maçta Gomes krizi! Oyuna girmeyi reddetti...
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta dikkat çeken bir detay ise BB Erzurumspor cephesinde, ve arasında geçti. 29 yaşındaki oyuncu oyuna girmeyi reddetti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

'in 39. haftasında ile 'de karşı karşıya geldi. Maçı sarı lacivertliler , ve 'ın golleriyle 3-1 kazandı. Erzurumspor'un tek golünü ise kaydetti.

Maçta dikkat çeken bir detay ise BB Erzurumspor Teknik Direktörü ile arasında gerçekleşti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Yılmaz Vural, 29 yaşındaki oyuncuyu oyuna almak istedi ancak bunu reddetti. Daha sonradan yanına gelen hocasına ise elini iterek tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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