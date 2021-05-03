Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında flaş hareket! Ricardo Gomes...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta dikkat çeken bir detay ise BB Erzurumspor cephesinde, Ricardo Gomes ve Yılmaz Vural arasında geçti. 29 yaşındaki oyuncu oyuna girmeyi reddetti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Maçı sarı lacivertliler Sosa, Valencia ve Pelkas'ın golleriyle 3-1 kazandı. Erzurumspor'un tek golünü ise Özgür Sert kaydetti.
Maçta dikkat çeken bir detay ise BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile Ricardo Gomes arasında gerçekleşti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Yılmaz Vural, 29 yaşındaki oyuncuyu oyuna almak istedi ancak Gomes bunu reddetti. Daha sonradan yanına gelen hocasına ise elini iterek tepki gösterdi.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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