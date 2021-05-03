03 Mayıs 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesinde Yılmaz Vural: Fenerbahçe'nin ismi ürkütmüyor değil

Yılmaz Vural: F.Bahçe'nin ismi ürkütüyor
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 'da maç öncesinden açıklamalarda bulundu. Vural, "Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım." dedi.

'in 39. haftasında 'ye konuk olacak 'da maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE VURAL'IN AÇIKLAMALARI

Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım.

Röportaja başlamadan önce stat içinde epey ses vardı. Kısmalarını rica ettik, kıstılar. Fenerbahçe ise böyle centilmen bir kulüp.

Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia.

Emre kardeşimin kaybı yok. İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız. Çıktığı bu yolda sonsuz başarı dilerim, çok severim.

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