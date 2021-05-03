Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesinde Yılmaz Vural: Fenerbahçe'nin ismi ürkütmüyor değil
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural maç öncesinden açıklamalarda bulundu. Vural, "Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE VURAL'IN AÇIKLAMALARI
Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım.
Röportaja başlamadan önce stat içinde epey ses vardı. Kısmalarını rica ettik, kıstılar. Fenerbahçe ise böyle centilmen bir kulüp.
Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia.
Emre kardeşimin kaybı yok. İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız. Çıktığı bu yolda sonsuz başarı dilerim, çok severim.
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