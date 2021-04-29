29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün Covid-19'a yakalandı!
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Erzurumspor'dan yapılan duyuruda Düzgün'ün, izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evde geçiren başkanımızageçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
AÇIKLAMA | pic.twitter.com/Fcfg2p2eYD— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) April 29, 2021
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