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BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberi: Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün Covid-19'a yakalandı!

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün Covid-19'a yakalandı!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Başkanı 'ün corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. 'dan yapılan duyuruda Düzgün'ün, izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " başkanımız 'ün Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evde geçiren başkanımızageçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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