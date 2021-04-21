Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'da 3 ayrılık! Aatif, El Kabir ve Manuel da Costa...

BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural bazı futbolcuları takımda istemediğini yönetime iletti.

Bu talep doğrultusunda Erzurumspor'da Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve El Kabir'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi ayrılığı böyle duyurdu:

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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