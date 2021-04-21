22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'da 3 ayrılık! Aatif, El Kabir ve Manuel da Costa...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Erzurum ekibi, El Kabir, Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmelerini feshetti.
BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural bazı futbolcuları takımda istemediğini yönetime iletti.
Bu talep doğrultusunda Erzurumspor'da Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve El Kabir'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Süper Lig ekibi ayrılığı böyle duyurdu:
Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
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