22 Nisan 2021, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'da 3 ayrılık! Aatif, El Kabir ve Manuel da Costa...

Süper Lig ekibinde 3 ayrılık! Resmen açıklandı
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

ekiplerinden , 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı. ekibi, , Chahechouhe ve 'nın sözleşmelerini feshetti.

'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural bazı futbolcuları takımda istemediğini yönetime iletti.

Bu talep doğrultusunda Erzurumspor'da Aatif Chahechouhe, ve 'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi ayrılığı böyle duyurdu:

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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