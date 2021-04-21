BB Erzurumspor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ev sahibi takımın golünü 90+6. dakikada Obertan kaydetti.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 34 puana yükselirken, konuk takım 37 puanda kaldı.
Gelecek hafta Erzurumspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.
28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.
34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54'üncü dakikada Fofana'nın sol kanattan çizgiye kadar indikten sonra cezalanın ortaladığı topa Adem Büyük yükselerek kafa vurdu. Top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.
55'inci dakikada Fofana çizgiye kadar indikten sonra topu ön direğe gönderdi. Kubilay'dan önce Hasan Hatipoğlu, tehlikeyi kornerle önledi.
59'uncu dakikada sol kanattan Cenk Ahmet'in yaptığı ortaya Emrah Başsan yükselerek kafayı vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.
67'nci dakikada Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya cezaalanı içinde hiçbir Erzurumsporlu futbolcu dokunamadı.
71'inci dakikada Emrah Başsan'ın ortasında ön direkte Oltan topa dokunmak istedi. Semih Kaya daha önce hamle yaparak topu kornere gönderdi. Semih Kaya topa müdahale ederken kaleci Ertaç Özbir'le çarpıştı.
83'üncü dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın şutunda top kale direklerinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına geri döndü.
90+1'nci dakikada Elbasan Rashani'nin Mustafa Eskihellaç tarafından cezaalanında düşürülmesine hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık, pozisyonun cezaalanı dışında olduğunu belirterek faul kararı verdi.
90+6'ncı dakikada Rahman Buğra'nın gönderdiği topu kafasıyla yumuşatan Obertan'ın sert şutu direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-0.
Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, altın değerinde 3 puan kazandı.
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