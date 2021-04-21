21 Nisan 2021, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurumspor 90+6'da nefes aldı!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı.

'in 36. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın golünü 90+6. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 34 puana yükselirken, konuk takım 37 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor, deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada 'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan 'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

28. dakikada 'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen topa kafayı vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem , Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Fofana'nın sol kanattan çizgiye kadar indikten sonra cezalanın ortaladığı topa Adem Büyük yükselerek kafa vurdu. Top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

55'inci dakikada Fofana çizgiye kadar indikten sonra topu ön direğe gönderdi. Kubilay'dan önce Hasan Hatipoğlu, tehlikeyi kornerle önledi.

59'uncu dakikada sol kanattan Cenk Ahmet'in yaptığı ortaya Emrah Başsan yükselerek kafayı vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.

67'nci dakikada Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya cezaalanı içinde hiçbir Erzurumsporlu futbolcu dokunamadı.

71'inci dakikada Emrah Başsan'ın ortasında ön direkte Oltan topa dokunmak istedi. Semih Kaya daha önce hamle yaparak topu kornere gönderdi. Semih Kaya topa müdahale ederken kaleci Ertaç Özbir'le çarpıştı.

83'üncü dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın şutunda top kale direklerinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1'nci dakikada Elbasan Rashani'nin Mustafa Eskihellaç tarafından cezaalanında düşürülmesine hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık, pozisyonun cezaalanı dışında olduğunu belirterek faul kararı verdi.

90+6'ncı dakikada Rahman Buğra'nın gönderdiği topu kafasıyla yumuşatan Obertan'ın sert şutu direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-0.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca , altın değerinde 3 puan kazandı.

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