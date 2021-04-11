11 Nisan 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Yılmaz Vural BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Cenk Tosun topu eliyle aldı"

Vural maç sonu konuştu! Cenk topu eliyle aldı
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Teknik Direktörü , maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde, eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu." dedi.

'in 34. haftasında sahasında 'a 4-2 mağlup olan 'da , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların ile bulduğu 3. golden önce 'un elle oynadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı "Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde, Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum. Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı. Kasıtlı yaptı diyemem, sonuçta sevdiğim bir kardeşim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural: Cenk Tosun topu eliyle aldı Tosun topu eliyle aldı

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