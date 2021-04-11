Yılmaz Vural BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Cenk Tosun topu eliyle aldı"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde, Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların Rachid Ghezzal ile bulduğu 3. golden önce Cenk Tosun'un elle oynadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı "Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde, Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum. Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı. Kasıtlı yaptı diyemem, sonuçta sevdiğim bir kardeşim." ifadelerini kullandı.

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