20 Kasım 2020, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Trabzonspor mesaisi sürdü!

Erzurumspor'da Trabzonspor mesaisi sürdü!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

'in 9. haftasında 'a konuk olacak Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen çalışma 1.5 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Başkan Hüseyin Üneş'in de izlediği ve kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışması yapıldı.

Erzurumspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Trabzon'a gidecek.



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