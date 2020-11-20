Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen çalışma 1.5 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Başkan Hüseyin Üneş'in de izlediği ve kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışması yapıldı.

Erzurumspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Trabzon'a gidecek.





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