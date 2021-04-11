BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi Yılmaz Vural'dan Sergen Yalçın sözleri!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu. Vural, "Sergen'in başarısıyla çok mutlu oluyorum. Bunu hak ediyor. Yıllarca Anadolu'da kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaptı ki şimdi burada. Beşiktaş, bana kalırsa Alex Ferguson gibi uzun yıllar Sergen Yalçın'la çalışsın" dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

"Karşımızda Türkiye'nin en iyi oynayan ekibi var. İyi analiz ettik. Ona göre oynayacağız. Bize 1 puan yetmiyor, 3 puan lazım."

"Bize 1 puan yetmiyor. Yenmemiz lazım. Elimizde bir takım var. Deneyimli ve kariyerli oyuncular. Ben de şaşırıyorum bu hale nasıl gelindi. Takımla ilişkilerimiz başındaki gibi değil tabi. Bir tedirginlik vardı."

"Beşiktaş şampiyon olmak isteyen bir takım, bana sorarsanız hak ederek de şampiyon olacaklar. Eğer olurlarsa çok iyi oynuyorlar."



"Sergen'in başarısıyla çok mutlu oluyorum. Bunu hak ediyor. Yıllarca Anadolu'da kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaptı ki şimdi burada. Beşiktaş, bana kalırsa Alex Ferguson gibi uzun yıllar Sergen Yalçın'la çalışsın."

DİĞER

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ