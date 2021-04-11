11 Nisan 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi Yılmaz Vural'dan Sergen Yalçın sözleri!

Yılmaz Vural'dan Sergen Yalçın sözleri!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 34. haftasında - maçı öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Vural, "'in başarısıyla çok mutlu oluyorum. Bunu hak ediyor. Yıllarca Anadolu'da kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaptı ki şimdi burada. Beşiktaş, bana kalırsa gibi uzun yıllar 'la çalışsın" dedi.

'de ile karşı karşıya gelecek olan BB 'da Teknik Direktör açıklamalarda bulundu.

"Karşımızda 'nin en iyi oynayan ekibi var. İyi analiz ettik. Ona göre oynayacağız. Bize 1 puan yetmiyor, 3 puan lazım."

"Bize 1 puan yetmiyor. Yenmemiz lazım. Elimizde bir takım var. Deneyimli ve kariyerli oyuncular. Ben de şaşırıyorum bu hale nasıl gelindi. Takımla ilişkilerimiz başındaki gibi değil tabi. Bir tedirginlik vardı."

"Beşiktaş şampiyon olmak isteyen bir takım, bana sorarsanız hak ederek de şampiyon olacaklar. Eğer olurlarsa çok iyi oynuyorlar."

"'in başarısıyla çok mutlu oluyorum. Bunu hak ediyor. Yıllarca Anadolu'da kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaptı ki şimdi burada. Beşiktaş, bana kalırsa gibi uzun yıllar 'la çalışsın."

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