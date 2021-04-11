11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

BB Erzurumspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor: , , , Costa, Schwechlen, , , , Aatıf, ,

Beşiktaş: , , Welinton, Vida, N'Sakala, , Dorukhan, Oğuzhan, , , Cenk.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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