BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig 'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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