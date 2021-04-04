04 Nisan 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor 1-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konya Erzurum'u ateşe attı!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye , sahasında İttifak Holding 'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada ve 44'üncü dakikada kaydetti. Erzurumspor'un karşılaşmadaki tek golü 15'inci dakikada 'dan geldi. Konuk ekip, 26'ncı dakikada Sokol Cikalleshi ile de bir penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Omolo'nun hatası sonrasında topla buluşan Cikalleshi, sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Milosevic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

15'inci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen 'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

19'uncu dakikada savunma arkasına sarkan , kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtmak istedi. Kalesini zamanında terk eden Jakub Szumski tehlikeyi önledi.

24'üncü dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Erzurumspor ceza sahasında Bytyqi, 'ın müdahalesiyle yer kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem , VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

26'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Sokol Ckalleshi'nin şutunda top üstten auta gitti.

44'üncü dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Milosevic'in sert şutunda üst direkten dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında Aatif, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta gitti.

74'üncü dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Aatif'in şutunda gole izin vermedi.

82'nci dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Murat Uçar'ın ortasında seken topu önünde bulan El Kabir'in şutunda top üst ağlarda kaldı.

90+6'ncı dakikada Aatıf'ın kullandığı serbest atış sonrasında Hasan Hatipoğlu ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Hakem Sarper Barış Saka, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasmanda B.B Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

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