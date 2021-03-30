30 Mart 2021, Salı

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

'la anlaşan tecrübeli teknik direktör , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

'in 32. haftasında pazar günü saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak olan , Teknik Direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.

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