30 Mart 2021, Salı
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BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
BB Erzurumspor'la anlaşan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.
Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak olan Erzurumspor'umuz, Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. pic.twitter.com/AQDYKFkom2— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 30, 2021
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