29 Mart 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Son dakika: Yılmaz Vural BB. Erzurumspor'u böyle açıkladı!

Yılmaz Vural yeni takımını açıkladı!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika haberi... Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden 'u çalıştıran Yılmaz Vural, BB. Erzurumspor ile anlaştığını açıkladı. İşte o sözler...

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural 'la mutabakata vardı. 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de. Yılmaz Vural, BB. Erzurumspor ile sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak 2020 yılında 'u çalıştıran Vural, kariyerinde daha önce 17 takım çalıştırdı. İşte Vural'a dair bilgiler...

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural 1 Ocak 1953'de Sakarya'da dünyaya gelmiştir... 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda o dönem 2. Lig ekibi olan Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı.

Daha sonra 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giyen Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Türk futboluna teknik direktör olarak hizmetini sürdüren Yılmaz Vural, ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Vural çok sayıda takım çalıştırmış ve önemli başarılara da imza atmıştır.

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