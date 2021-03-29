Son dakika: Yılmaz Vural BB. Erzurumspor'u böyle açıkladı!
Son dakika haberi... Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, BB. Erzurumspor ile anlaştığını açıkladı. İşte o sözler...
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural Büyükşehir Belediyespor'la mutabakata vardı. 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de. Yılmaz Vural, BB. Erzurumspor ile sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak 2020 yılında Akhisarspor'u çalıştıran Vural, kariyerinde daha önce 17 takım çalıştırdı. İşte Vural'a dair bilgiler...
YILMAZ VURAL KİMDİR?
Yılmaz Vural 1 Ocak 1953'de Sakarya'da dünyaya gelmiştir... 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda o dönem 2. Lig ekibi olan Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı.
Daha sonra 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giyen Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Türk futboluna teknik direktör olarak hizmetini sürdüren Yılmaz Vural, ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Vural çok sayıda takım çalıştırmış ve önemli başarılara da imza atmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig