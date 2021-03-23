23 Mart 2021, Salı

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi!

Erzurumspor'da Kartal dönemi!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

BB , teknik direktörlük için ile anlaşmaya vardı. Mavi-beyazlılarda son oynanan maçının ardından ile yollar ayrılmıştı.

BB , 'ın ardından 'un haberine göre teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam son olarak 'da görev almıştı.

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