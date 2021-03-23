BB Erzurumspor, teknik direktörlük için İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Mavi-beyazlılarda son oynanan Antalyaspor maçının ardından Mesut Bakkal ile yollar ayrılmıştı.

BB Erzurumspor, Mesut Bakkal'ın ardından TRT Spor'un haberine göre teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam son olarak Konyaspor'da görev almıştı.

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