28 Mart 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi! 5 gün önce getirilmişti...

Erzurumspor'da Kartal dönemi 5 gün sürdü!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

ekibi 'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 5 gün önce takımın başına getirilen ile maça çıkılmadan yollar ayrıldı.

'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör ile yollarını ayırıp, takımı 'a emanet eden mavi beyazlılar da tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.

Sözleşme imzalayarak, takımın Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetime istifasını sundu. Takımdan önce 'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi.

İsmail Kartal'dan gelen 'şok talep' karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da, Kartal'ı kararından geri döndüremedi. Mavi beyazlı yönetim kurulu da ayrılığı doğruladı.

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